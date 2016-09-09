В Иркутской области разбился грузовик с компроматом на губернатора

На одной из иркутских трасс произошло столкновение двух грузовиков - тягача и фуры. В результате аварии один человек погиб.

По предварительным данным, водитель фуры, двигаясь по трассе в сторону Иркутска, выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению с тягачом, водитель которого, 51-летний мужчина, скончался на месте от полученных травм. Виновник аварии не пострадал.

Как стало известно, груз, который перевозила фура, состоял из выпусков газеты, количество которых намного превосходило указанный тираж. Информация, напечатанная в газетах, была направлена на очернение действующего губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

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