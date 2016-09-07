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На востоке Москвы обрушилось здание

7 сентября 2016, 17:07 [ «АН-онлайн» ]

На востоке Москвы обрушилось здание
Фото:pixabay.com

На Волгоградском проспекте в Москве произошло обрушение части пятиэтажки. В здании, которое находится на территории ныне нефункционирующего завода, выпускавшего автомобили “Москвич”, по неизвестным пока причинам обрушилась шахта лифта.

В данный момент на месте инцидента работают сотрудники служб спасения. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди, однако о пострадавших пока никаких сведений нет. Спасатели сообщают, что в результате обрушения оказались повреждены пять автомобилей.

По оценкам сотрудников МЧС, общая площадь разрушения составляет около восемнадцати квадратных метров.

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