В России лесные пожары усилились в четыре раза

Российская Авиалесоохрана, подчиненная Рослесхозу , сообщает о резком увеличении количества лесных пожаров в России. Площадь территорий, охваченных огнем, только за минувшие сутки увеличилась с 68 га до 279 га.

Большинство лесных пожаров приходится на Красноярский край, где горит тайга на площади 254 га. С пожаром борется 291 человек. На 55 га огонь удалось потушить, но за сутки выгорело 222 га леса. ТАСС уточняет, что пожароопасный сезон открыт в 80 регионах России.

МЧС РФ ранее сообщало, что разрабатывает основы государственной политики в области пожарной безопасности, - это в Российской истории впервые.