В Москве грабители на Porsche украли из магазина шубы на 13 млн рублей

Неизвестные грабители на автомобиле Porsche украли из магазина в Москве шубы на крупную сумму и скрылись.

В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что инцидент произошел минувшей ночью на улице Земляной Вал. Грабители отжали входную дверь, проникли в помещение магазина и украли примерно 50 шуб. Согласно данным РИА "Новости", ущерб составил около 13 миллионов рублей.

В настоящий момент сотрудники полиции активно ищут подозреваемых в ограблении. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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