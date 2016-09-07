Рано утром в среду, 7 сентября, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге экстренно эвакуировали.

Согласно последней информации, данная мера была принята в связи с полученным сообщением о взрывном устройстве в здании. Как сообщает сегодня портал «Фонтанка.ру», в настоящий момент здание авиагавани оцеплено, пассажиры и сотрудники частично эвакуированы.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции, которые проверяют помещения и территорию аэропорта Пулково. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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