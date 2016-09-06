Жители Ялты простятся с бизнесменом, который поджег себя

Седьмого сентября в Ялте пройдет панихида по совершившему самосожжение Александру Стрекалину, сообщила «АН- Крым» зампредседателя Крымского республиканского антикоррупционного комитета Анна Шаульская.

По информации «Аргументам недели – Крым», панихида состоится в 12:00 в здании Управления соцзащиты по улице Ломоносова, 27.

Шаульская рассказала, что общественники долго выбивали место для проведения мероприятия, поскольку в администрации сначала отказывали, но потом все же выделили зал для панихиды.

Инициатор мероприятия - вдова Александра Стрекалина.

Ранее «АН – Крым» сообщали, что 2 сентября утром пожилой мужчина попытался совершить акт самосожжения в районе городского Приморского пляжа, у кафе «Хоттабыч». Пострадавший получил ожоги различных частей тела и был доставлен в реанимацию, где и скончался. Причиной суицида стал конфликт вокруг кафе, арендатором которого и был Стрекалин.