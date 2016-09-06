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В Дагестане грузовик без тормозов смял свадебный кортеж

6 сентября 2016, 16:14 [ «АН-Кавказ» ]

В Дагестане грузовик без тормозов смял свадебный кортеж
globallookpress.com

Четыре машины свадебного кортежа попали под таран грузовика в Дагестане. У большегруза отказали тормоза на спуске и он не смог остановиться. В результате аварии погибли два человека, еще трое ранены.

Грузовик с отказавшими тормозами врезался в четыре машины свадебного кортежа в Дагестане. В результате два человека погибли, еще трое пострадали, сообщают в пресс-службе МВД республики.

Известно, что ДТП произошло на участке федеральной автодороги «Кавказ» в Карабудахкентском районе Дагестана. Пока в региональном управлении ГИБДД не уточняют, кто именно погиб и пострадал в кортеже, выясняются все обстоятельства инцидента.

 

 

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