Кольцевая автодорога Петербурга засыпана картошкой, - пострадавших и голодных нет

Вся автодорога в сторону Москвы на съезде с кольцевой автодороги Санкт-Петербурга засыпана картофелем. Это не акция, а последствия аварии на внутреннем кольце КАД в Московском районе города.

Около 17.00 на внутреннем кольце КАД столкнулись легковой Volkswagen, грузовой Mercedes и фура Scania. Сведений о пострадавших нет. Один из большегрузов вез картофель и весь груз оказался на дороге. Пользователи соцсетей бурно обсуждают произошедшее: дело в том, что подобные аварии в этом месте происходят регулярно. Причины такой аномалии неизвестны, но народ явно веселится.

«О, опять на кольцевой еду рассыпали. Скоро вместо магазина на КАД можно будет затариваться: акция скидка-подбиралка»,- приводит высказывание одного из пользователей «Росбалт».

«На КАД весело, смотрю, то капуста, то морковь, картошка, иногда рыба встречалась, коровы гуляли - с голоду там точно не помрёшь», - вторит ему другой оппонент.