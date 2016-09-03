У берегов Антальи затонуло судно с туристами, - спасли пока не всех

Туристическое парусное судно с пассажирами на борту потерпело крушение у берегов Антальи. В ходе спасательной операции удалось спасти 73 человека, но спасены далеко не все, поиск пострадавших продолжается.

Это была обычная морская экскурсия на парусном корабле по Средиземноморью, но завершилась она кораблекрушением. Парусник пошел ко дну в 26 километрах от берега Коньяалты (это вблизи Антальи). На борту корабля находились десятки пассажиров, - пока нет данных, сколько их было всего, передает «Лайф». Власти Турции спасательную операцию не останавливают. В российском посольстве заявил, что спасена одна россиянка, - ее жизнь и здороовье вне опасности. Сколько всего наших соотечественников былоо на корабле, пока неизвестно.