Несчастный случай с одним из сотрудников пожарной службы произошел во время ликвидации возгорания в Ярославле. Вспыхнула квартира, находящаяся на одиннадцатом этаже многоэтажного жилого дома на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе города.

Как сообщает Life, сотрудники МЧС выехали на место происшествия для тушения пожара. Во время ликвидации возгорания на балконе один из пожарных сорвался с автолесницы. Мужчина погиб на месте.

В данный момент проводится следствие. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, приведшие к гибели 32-летнего сотрудника МЧС.

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