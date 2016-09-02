В Самаре из-за дебошира экстренно сел пассажирский самолет

Самолет А-320, летевший из Москвы в Таджикистан, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Самары из-за того, что один из пассажиров начал вести себя агрессивно и неадекватно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных структурах региона.

Известно, что самолет принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии". Он вылетел из Домодедова в город Куляб, однако в 02:50 по московскому времени незапланированно приземлился в самарском аэропорту Курумоч.

Авиадебошира прямо на летном поле отдали в заботливые руки полиции. Воздушное судно продолжило полет спустя два часа после инцидента. Он благополучно долетел до пункта назначения. Личность авиадебошира не раскрывается.