КамАЗ, груженный асфальтом, провалился под асфальт – такая вот коллизия произошла в одном из гаражных кооперативов Магнитогорска. Фото в сеть выложили очевидцы ЧП. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Грузовик провалился под асфальт в одном из гаражно-строительных кооперативов города. По мнению очевидцев, дорога просто не выдержала такой нагрузки, и образовался провал, куда и угодил большегруз двумя левыми задними колесами. Водителя в аварии не винят, но все же отмечают, что тот мог бы и знать, что дороги в кооперативах рассчитаны на легковые автомобили массой до 3,5 тонн, а никак не на груженые КамАЗы.