На востоке Москвы опрокинулся грузовик

На востоке Москвы произошло ДТП - там перевернулся самосвал.

ДТП произошло сегодня днем, примерно в 12:30 у дома №1 по улице 1-ая Парковая, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД РФ по столице.

Движение транспорта по 1-й Парковой ограничивать не стали, на место происшествия вызвали спецтехнику для поднятия самосвала.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes с номером 666. Водитель иномарки сбил на Бережковской набережной двух человек. Женщина погибла на месте, мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован. Водитель бросил машину и сбежал с места происшествия.