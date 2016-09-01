Альпинист из Бельгии сорвался с Эльбруса и впал в кому

На Эльбрусе в среду, 31 августа, случилось страшное происшествие - с горы сорвался альпинист из Бельгии.

Согласно данным экстренных служб Кабардино-Балкарии, мужчина после падения впал в кому. Как сообщает сегодня РИА "Новости", трагедия произошла на Эльбрусе на отметке 5,2 тысячи метров над уровнем моря. Когда группа спасателей прибыла на место, они обнаружили раненого ледорубом мужчину и мертвую женщину-альпиниста.

Уточняется, что спортсмен, впавший в кому, в настоящее время находится в медицинском учреждении города Тырныауз. Вероятно, позже он будет переведен в другую больницу.

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