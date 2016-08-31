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В Москве отец 10 минут удерживал сына, но тот сорвался и рухнул с 17 этажа

31 августа 2016, 20:21 [ «АН-Москва» ]

В Москве отец 10 минут удерживал сына, но тот сорвался и рухнул с 17 этажа
фото:АН

Ужасная трагедия произошла в столице. Молодой человек выпал из окна 17 этажа. До этого он отчаянно звал на помощь своего папу, который поймал ребенка на лету, но не удержал, и парень рухнул вниз.

Жертвой страшного падения с высоты 17-го этажа стал московский юноша. Его пытался удержать отец, как сообщают очевидцы, но не смог. Одна нога молодого человека выскользнула из рук отца, и тот не удержал сына за вторую ногу, сообщает Life.ru. Всё это время мужчина призывал сына схватиться за какой-нибудь объект.

Почему молодой человек оказался в опасности, не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивая очевидцев и свидетелей.

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