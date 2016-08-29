Парапланерист упал под Петербургом с высоты 400 метров и остался жив

В Ленинградской области спортсмен-парапланерист упал с высоты 400 метров и остался жив.

Страшный инцидент произошел в минувшее воскресенье, 28 августа, в деревне Модолицы под Санкт-Петербургом. Как сообщает "Росбалт", мужчина 1986 года рождения летел на параплане и потерпел крушение. В больнице, куда его экстренно доставили, врачи диагностировали черепно-мозговую травму и оценили его состояние как тяжелое.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что парапланерист не справился с управлением и упал на землю с высоты примерно 400 метров.

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