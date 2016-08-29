Во всей Чечне объявлен режим ЧС

Во всей Чечне в понедельник, 29 августа, был введен режим ЧС из-за погодных условий.

Об этом сегодня на своей страничке в социальной сети Instagram сообщил врио главы республики Рамзан Кадыров. Он заявил о проведении заседания оперштаба по ликвидации ЧС, которая была вызвана ливневыми дождями, ветром и градом. Как сообщил руководитель Минэкономтерразвития Чечни Абдула Магомадов, стихия разрушила здания в Грозненском, Надтеречном, Урус-Мартановском районах, а также в самом Грозном.

Согласно последним данным, ураган повредил кровли не менее 372 домов, из которых 27 являются многоквартирными.

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