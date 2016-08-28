Побои, слезоточивый газ и вмешательство полиции – таковы итоги очередного вторжения в одно из смоленских кафе съемочной группы известной телепередачи «Ревизорро». И такое с ней не в первый раз.

Ранее подобные возникали в Омске, Мурманске, Анапе, Перми и Салехарде. Как рассказали Реадовке.ру очевидцы произошедшего, команда «Ревизорро» буквально ворвалась в заведение, не представившись и не предупредив о визите, и сразу же направилась на кухню. Внезапно произошло задымление, сработала пожарная сигнализация, но съемочная группа отказалась уходить добровольно, оказав сопротивление, за что один из ее членов получил в глаз струю из перцового баллончика. Руководству кафе пришлось вызвать полицию.

Участников конфликта пришлось разнимать и доставить в отдел полиции. Пострадавший от «перцовки» молодой человек оказался в больнице, другие проходят медицинское освидетельствование по поводу полученных травм. в полиции уже три заявления – от ведущей программы Ольги Романовской по факту препятствования журналистской деятельности, от члена съемочной группы, а также хозяина кафе. УМВД по Смоленской области начало проверку.



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