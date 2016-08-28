В Нижегородской области восемь детей отравились в оздоровительном лагере

Восемь детей, отдыхавшие в одном из оздоровительных лагерей Нижегородской области, пострадали от отравления. С жалобами на тошноту и рвоту отдыхающие были отправлены в больницу. Двое детей уже выписаны.

Отравление по неизвестным пока причинам было зафиксировано у восьми детей, находившихся в детском оздоровительно-образовательном центре «Соловьи» в Нижегородской области. После госпитализации шесть детей остаются в больнице с диагнозом кишечного расстройства в легкой форме, а двое уже покинули медицинское учреждение.

Для выяснения обстоятельств произошедшего и причин отравления проводится доследственная проверка, в ходе которой будут проведены анализы продуктов питания, пищи и воды.

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