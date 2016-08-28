В подмосковной электричке неизвестный ранил двоих человек из травматики

Очередной инцидент с использованием травматического оружия произошел в подмосковной электричке, где разразился конфликт между пассажирами. В результате ожесточенной ссоры двое человек оказались ранены.

Электропоезд, двигавшийся из Румянцево в Москву, стал площадкой для серьезного конфликта между пассажирами. Один из участников ссоры применил травматическое оружие против своих оппонентов. Выстрелы стали причиной госпитализации пассажиров электрички.

С непроникающими ранениями конечностей и груди участники конфликта были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, жертвы конфликта были пьяны.

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