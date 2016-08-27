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Шестилетнюю девочку, пострадавшую от педофила, экстренно доставили в Астану

27 августа 2016, 13:43 [ «АН-онлайн» ]

Шестилетнюю девочку, пострадавшую от педофила, экстренно доставили в Астану
фото: pixabay.com

В Астану в тяжелом состоянии посредством санитарной авиации доставили шестилетнюю девочку, которая пострадала от нападения педофила в Актау, административном центре Мангистауской области Казахстана.

В пресс-службе министерства здравоохранения и социального развития Казахстана отметили, что девочка пропала неделю назад. Вечером 20 августа ребенка нашли в пригородном населенном пункте Приморск, установлено, что она подверглась насилию, передает РИА "Новости".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование". За информацию о преступнике власти Мангистауской области объявили награду в размере 9 тысяч долларов.

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