Шестилетнюю девочку, пострадавшую от педофила, экстренно доставили в Астану

В Астану в тяжелом состоянии посредством санитарной авиации доставили шестилетнюю девочку, которая пострадала от нападения педофила в Актау, административном центре Мангистауской области Казахстана.

В пресс-службе министерства здравоохранения и социального развития Казахстана отметили, что девочка пропала неделю назад. Вечером 20 августа ребенка нашли в пригородном населенном пункте Приморск, установлено, что она подверглась насилию, передает РИА "Новости".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование". За информацию о преступнике власти Мангистауской области объявили награду в размере 9 тысяч долларов.

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