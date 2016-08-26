В здании Нагатинского суда Москвы чуть не покончили с собой четыре человека

В здании Нагатинского суда Москвы попытались свести счеты с жизнью сразу четверо обвиняемых.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что все четыре попытки самоубийства удалось пресечь. Обвиняемым была оказана своевременная медицинская помощь.

Инцидент произошёл не в зале суда, а в конвойной комнате. Обвиняемые, как уточнили в суде, проходили по разным уголовным делам.

Известно, что происшествие не сказалось на работе учреждения, и суд функционирует в обычном режиме.

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