Искусственный интеллект начал издавать журналы

В Сингапуре вышел апрельский номер всемирно известного журнала Esquire, полностью написанный искусственным интеллектом.



У номера две обложки: одна с актёром Николаем Костер-Вальдау, другая с вымышленным музыкантом Blawko. Часть статей написана ботом полностью, а часть отредактирована сотрудниками издания, но авторство исходника тоже принадлежало роботу. Совсем без человеческого разума пока никак не получается обойтись.



Для создания статей компания QLX написала специального бота AI Squire. Материалы, которые написаны полностью ботом, в номере помечены специальным значком, чтобы читатель мог сравнить творчество естественного и искусственного разума. Вот так и в журналистику приходит роботизация, вытесняющая человека. Впрочем, до полной замены человеческого творчества искусственным интеллектом пока ещё очень далеко.



