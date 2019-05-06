Робот-автоинспектор заступит на службу по охране порядка на дорогах

Американский инженер Рюбен Брюер представил публике своё изобретение в виде робота, который может останавливать транспортные средства и помогать сотруднику полиции проверять документы. Также робот может проводить осмотр автомобиля и даже выставлять препятствия на дороге.



В некоторых случаях безопаснее отправлять на службу робота, чем живого человека. Если ситуация выйдет из-под контроля, человек не пострадает, а робота можно починить. Компьютеризированный полицейский с помощью пульта управления двигается в сторону автомобиля. Робот может осуществлять проверку водительских прав и документов на автомобиль, а также распечатывать штрафы.



Ежегодно сотрудники полиции США проверяют несколько миллионов водителей и автомобилей. Более 190 тысяч раз при досмотре была применена физическая сила. Более 4 тысяч сотрудников подвергались нападениям, некоторые погибли. При таком развитии событий робот становится необходимым решением.



При этом робот не берёт взятки и не может оскорбить водителя. При всеобщей нелюбви к автоинспекторам, возможно, хотя бы из любопытства, водители будут с интересом общаться с роботом и стараться не нарушать правила дорожного движения.



Сейчас робот находится на стадии разработки, но в ближайшее время он станет настоящим помощником для сотрудников полиции.



