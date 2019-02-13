ФАС возбудила дело против российского сегмента Samsung

Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении российской дочерней структуры южнокорейской компании Samsung. Об этом накануне сообщила пресс-служба ФАС. Глава Samsung увольняется из-за кризиса в компании

Ведомство выявило признаки нарушения компанией "Самсунг Электроникс Рус Компани" норм антимонопольного законодательства. По мнению ФАС, действия Samsung вели к поддержанию цен на смартфоны и планшеты.

Отмечается, что внеплановая выездная проверка, проведенная в 2018 году, выявила координацию экономической деятельности ресейлеров Samsung. Уточняется, что речь, в частности, идет о линейке Galaxy.

В самой компании пока воздерживаются от каких-либо комментариев по данной проблеме. Отмечают только, что в настоящий момент сотрудничают с представителями ФАС для выяснения всех обстоятельств дела.