В США произошел массовый Интернет-сбой

В 37 американских штатах зафиксированы массовые отключения интернета и телефонной связи из-за неполадок в работе сети телекоммуникационной компании CenturyLink. Об этом сообщил Local News 8.

Проблемы начались утром в четверг, отключения коснулись в основном жителей западных штатов. Компания сообщила о сбое в Twitter и заявила, что технические службы работают над их устранением.

Провайдер отметил, что неполадки сказались также и на работе ряда правительственных ведомств, включая департамент образования штата Айдахо, где полностью отключилась телефонная связь.

В медицинском центре Колорадо врачи не могут получить доступ к электронным медкартам пациентов, а в штате Монтана клиенты банков испытывают трудности со снятием наличных через банкоматы.