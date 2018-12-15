В Госдуму внесен законопроект об автономной работе Рунета
15 декабря 2018, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
Сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в РФ при возникновении угрозы из-за рубежа.
Документ, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который организует доступность услуг связи непредвиденных ситуациях.
Он направлен на разработку различного рода защитных мер для обеспечения долгосрочной и качественной работы интернета на территории РФ, и повышения надежности работы интернет-ресурсов.
Инфраструктура призвана обеспечить бесперебойную работу Рунета, если российские операторы не смогут подключиться к глобальной Сети. Так будут созданы особые правила маршрутизации трафика.
Законопроект "подготовлен с учетом Стратегии национальной кибербезопасности США, носящей агрессивный характер", где "Москву напрямую и бездоказательно обвиняют в совершении хакерских атак".