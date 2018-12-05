Российская интернет-компания "Яндекс" официально представила свой первый смартфон, получивший название "Яндекс.Телефон". Устройство оснащено встроенным голосовым помощником "Алиса".

Отмечается, что голосовой помощник доступен в новинке не в виде отдельного приложения, а в качестве системной функции. Страна-производитель "Яндекс.Телефона" - Китай.

Смартфон обладает экраном 5.65 дюйма с ударопрочным стеклом, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутренней. Операционная система Android 8.1, поддержка двух SIM-карт.

Металлический корпус, процессор Qualcomm Snapdragon 630, 2200 МГц, а также двойная камера 16/5 МП с автофокусом. Стоимость гаджета составит 17 990 рублей.







