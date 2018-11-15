Instagram-аккаунт Рамзана Кадырова снова недоступен

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram вновь оказался заблокированным после того, как 14 ноября к странице был восстановлен доступ спустя 11 месяцев блокировки.

«К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», - говорится в сообщении при переходе по ссылке.

Ранее Facebook на сайте своей дочерней компании разблокировал страницу Рамзана Кадырова, которая была закрыта почти год из-за внесения США главы Чечни в «список Магнитского».