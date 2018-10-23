Соцсеть Facebook сообщила об утечке данных российских пользователей
23 октября 2018, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]
Руководство социальной сети Facebook сообщило об утечке данных российских пользователей. В разосланных уведомлениях отмечается, что данные были скомпрометированы из-за кибератаки в сентябре.
В настоящее время известно о получении хакерами такой информации, как имена и фамилии, адрес электронной почты и последний добавленный номер телефона. Завладеть паролями от аккаунтов и информацией с платежной или кредитной карт им не удалось.
Сентябрьская кибератака затронула порядка 50 миллионов пользователей. Компания приняла необходимые меры для защиты аккаунтов. Расследование инцидента продолжается.
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