Соцсеть Facebook сообщила об утечке данных российских пользователей

Руководство социальной сети Facebook сообщило об утечке данных российских пользователей. В разосланных уведомлениях отмечается, что данные были скомпрометированы из-за кибератаки в сентябре.

В настоящее время известно о получении хакерами такой информации, как имена и фамилии, адрес электронной почты и последний добавленный номер телефона. Завладеть паролями от аккаунтов и информацией с платежной или кредитной карт им не удалось.

Сентябрьская кибератака затронула порядка 50 миллионов пользователей. Компания приняла необходимые меры для защиты аккаунтов. Расследование инцидента продолжается.