Телефон размером с кредитку представили в Японии‍

Японская компания представила новый смартфон, претендующий на место самого тонкого телефона в мире. Благодаря своим размерам данный девайс довольно легко помещается в визитницу или портмоне.

Размеры телефона составляют 91х55х5.3 мм, весит новинка всего 47 граммов. Емкость аккумулятора - 380 мА/ч. Операционная система на базе Android, однако за отсутствием магазина приложений.

Телефон оснащен 2.8-дюймовым монохромным дисплеем на базе электронной бумаги. Камера в данном гаджете отсутствует, однако с его помощью можно выходить в Интернет, используя сеть LTE.