Беспилотное такси запустят на территории «Сколково»‍

На территории инновационного центра "Сколково" запустят сервис для вызова беспилотного автомобиля. Заказ можно будет сделать через приложение, установленное на смартфоне пользователя.

Поначалу вызов беспилотного такси будет доступен тем резидентам "Сколково", кто будет согласен принять участие в его тестировании. В тестовый период "прокат" такого авто будет бесплатным.

Как отмечает ТАСС, встроенные функции и технологии позволяют беспилотному автомобилю соблюдать правила дорожного движения, а также оперативно отслеживать обстановку на дорогах.

Напомним, в феврале текущего года автомобиль без водителя впервые проехал по улицам столицы, а в июне совершил путешествие на длительную дистанцию - от Москвы до Казани.