Американские СМИ пугают «страшным российским кибероружием»

Российские спецслужбы разработали новый вид кибероружия, с которым практически невозможно справиться, сообщают американские СМИ. Это вредоносный вирус, который не поддается удалению. «Новое российское кибероружие» вывело из строя системы американских кораблей

Как пишет американское издание Daily Beast, эксперты назвали авторами вредоносной программы хакеров из группы Fancy Bear, подозреваемой в работе на спецслужбы РФ.

Отмечается, что вредоносное ПО переписывает код, хранящийся на компьютерном чипе UEFI - небольшом кремниевом блоке на материнской плате компьютера, отвечающем за загрузку и перезагрузку последнего.

Целью нового вируса является сохранение доступа к ПК в случае переустановки операционной системы или форматирования жесткого диска, что обычно помогает в борьбе с подобными программами.

«Если этот новый вирус Путина до вас доберется, можете не утруждать себя чисткой жесткого диска. Просто выкиньте ваш компьютер», - пишут авторы статьи со ссылкой на доклад компании ESET.