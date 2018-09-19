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В ростовском зоопарке продажу билетов доверили роботу
19 сентября 2018, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]
Сервисный робот Waybot, разработанный студентами Донского государственного технического университета (ДГТУ), начал свою работу по продаже билетов в зоологический парк Ростова-на-Дону.
По совместительству новый "сотрудник" является еще и гидом: WayBot умеет выводить на сенсорный экран актуальные новости о представленных в зоопарке животных и анонсировать мероприятия.
Робот оборудован высокопрочным и водонепроницаемым корпусом, а также антивандальным монитором. WayBot будет принимать безналичную оплату с помощью пластиковых карт и сервиса Google Pay.
Пока, как сообщили конструкторы, это единственный робот-кассир в России, хотя в северной столице страны в порядке эксперимента работает робот-официантка по имени "Маруся", пишет РГ.
WayBot был представлен в феврале 2018 года. Он был разработан, чтобы заменить человека в монотонных операциях: оплата услуг, консультации, экскурсии, печать билетов и фотографий.
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