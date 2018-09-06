Ученые назвали самые популярные пароли пользователей Сети

Группа ученых из Ратгерского Университета США и Университета Аалто Финляндии выяснила, какие пароли запоминаются лучше всего, и назвала список самых распространенных "кодовых слов" пользователей.

Целью исследований стало создание программы предсказывания паролей. Как выяснили специалисты, небезопасные и ненадежные комбинации запоминаются значительно лучше.

Участниками исследований стали 109 человек в возрасте от 18 до 62 лет. При этом 52% среди респондентов были женщинами, а 48% - представителями мужского пола.

Первое место по популярности делят пароли "12345" и "qwerty". На втором расположились повторы слов, выражающих эмоции и чувства, например, "lovelove".

Следом идут названия любимых музыкальных групп, фильмов, брендов, клички домашних животных и даты рождения опрашиваемых или их вторых половинок.