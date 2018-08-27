В Токио начало работу беспилотное такси‍

В столице Японии - Токио - в понедельник впервые в тестовом режиме стартовали перевозки пассажиров такси при помощи беспилотных автомобилей. Эксперимент будет проходить до 8-го сентября.

Об этом сообщает ТАСС. Такой инновационный транспорт будет курсировать между районами Отемати и кварталом Роппонги, по четыре рейса в день - туда и обратно.

Отметим, водитель в салоне автомобиля все же присутствует. Его задачей является управление транспортным средством в случае возникновения экстренной ситуации на дороге.

Если эксперимент пройдет удачно, количество беспилотных такси и направлений поездок будет увеличено. Как сообщается, это также поможет решить проблему нехватки водителей.