Самарский ученый Евгений Волков разработал прибор, который блокирует беспилотники. Разработчик получил два миллиона рублей федерального гранта на создание первого образца "дронобоя", сообщает Общественное Российское Телевидение.



Он создает помехи для систем навигации летательного аппарата. Также блокируются сигналы с пульта управления дрона. В результате он совершает вынужденную посадку. Впрочем, по словам автора, бывают случаи, когда беспилотник и вовсе улетает в неизвестном направлении.

Евгений Волков, разработчик "дронобоя": "Электронике он не вредит, но влияет на работу устройств, которые используют вай-фай или GPS. То есть любой телефон, если направить его на обычный смартфон, смартфон перестанет видеть точки доступа. И любой навигатор потеряет связь со спутником, потому что поставлена помеха".

Прибор весит 6 килограммов, что, по словам Евгения Волкова, значительно легче американских аналогов. Его стоимость при серийном производстве разработчик пока не рассчитал, да и инвесторы для этого еще не нашлись.