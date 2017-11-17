Юрист из Челябинска создал приложение против коллекторов
17 ноября 2017, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
Юрист из Челябинска создал бесплатное приложение для смартфонов, с помощью которого должники смогут противодействовать коллекторам, сообщает Общественное Телевидение России.
Автор идеи – адвокат Александр Щербинин. Он потратил сто тысяч рублей на создание электронного консультанта. Пользователь выбирает из списка проблему, с которой столкнулся, нажимает на ссылку и получает совет. Программа бесплатная, ее уже скачали 600 человек и каждый день, по словам разработчика, число пользователей увеличивается.
Александр Щербинин, адвокат: "Большинство людей, кто будет скачивать приложение, они не имеют денег не только на адвоката, они не имеют денег на самые необходимые повседневные нужды, они находятся за чертой бедности. Будет приложение, не будет приложения - все равно они не смогут оплатить какие-то юридические услуги".
Приложение называется "Cпасение должника" и доступно для устройств с операционными системами Android и iOS.