Юрист из Челябинска создал приложение против коллекторов

Юрист из Челябинска создал бесплатное приложение для смартфонов, с помощью которого должники смогут противодействовать коллекторам, сообщает Общественное Телевидение России.

Автор идеи – адвокат Александр Щербинин. Он потратил сто тысяч рублей на создание электронного консультанта. Пользователь выбирает из списка проблему, с которой столкнулся, нажимает на ссылку и получает совет. Программа бесплатная, ее уже скачали 600 человек и каждый день, по словам разработчика, число пользователей увеличивается.