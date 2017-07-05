Специалисты рассказали, как зарядить iPhone за пять минут

Как полностью разрядить iPhone, пользователям смартфонов объяснять не нужно, а вот проблемы с зарядкой действительно есть, особенно, когда быстро нужна связь. Специалисты объяснили, как быстро зарядить «Айфон».

Специалисты в области электроники знают, как можно максимально быстро зарядить iPhone, сообщает «Дни.Ру».

Правда, данный способ работает исключительно с моделями смартфона 6 и 7.

Для начала, пользователей просят правильно пользоваться смартфоном и во время зарядки, и при эксплуатации. Для скоростной зарядки понадобится настенное зарядное устройство iPad Pro, - с аккумуляторами Apple оно работает лучше и быстрее.

Перед подключением телефона к зарядному устройству его надо перевести в авиарежим (так заряд батареи расходуется медленнее и смартфон не ищет интернета, что тоже экономит энергию). Во время зарядки у гаджета не надо включать экран, что тоже тратит энергию. Если все сделать правильно, смартфон зарядится за неполных пять минут.