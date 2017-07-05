Яндекс.Деньги выяснили сколько россияне тратят в соцсетях

Яндекс.Деньги изучили, сколько российские пользователи тратят в социальных сетях на игры, подарки, премиум-статусы и другие платные опции.

За последние полгода россияне потратили на развлечения и общение в соцсетях на 23% больше, чем за такой же период годом ранее. Число платежей выросло на 10%. Люди платят на таких сервисах, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир», «Живой Журнал», «МирТесен», «Фотострана».

В среднем за раз пользователи тратят в соцсетях 660 рублей. Годом ранее этот показатель был меньше — 592 рубля. Если оценивать по регионам, то самая большая сумма среднего чека в соцсетях — у жителей Северо-Запада: 841 рубль. Меньше всего в среднем за раз платят пользователи с Дальнего Востока — 371 рубль. За год в большинстве регионов средний платёж увеличился на 2–5%. Примечательно, что на Юге он вырос почти на 30%, а на Дальнем Востоке упал примерно на 25%.

В соцсетях люди оплачивают игры, подарки, смайлики, стикеры и оценки, которые можно ставить другим пользователям. Также россияне платят за премиум-аккаунты, попадание в топ рейтингов, режим «Невидимка» и возможность посмотреть посетителей своей страницы. За полгода в целом по стране каждый пользователь совершает в среднем 3,8 платежа.

В исследовании учитывались платежи за первую половину 2017 года и за такой же период годом ранее. Пользователи платили из электронных кошельков и с привязанных к ним банковских карт.