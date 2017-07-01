Гонконг стал мировым лидером по проникновению смартфонов

Гонконг оказался страной с наивысшим показателем проникновения смартфонов. Как сообщает агенство Yonhap со ссылкой на исследование Strategy Analytics, в Гонконге смартфоны есть у 84,7% жителей. По данным на 2013 год, население этого специального административного района Китая составляло около 7,2 миллиона человек.

За Гонконгом следуют Люксембург и Норвегия (79,8%), Южная Корея (77,7%) и США (75,6%). Так, в Южной Корее число пользователей смартфонов оценивается в 47,4 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что корпорация Google добавит в смартфоны искусственный интеллект‍. Реализовать идею Google поможет оптимизированная для мобильных устройств версия платформы машинного обучения под названием TensorFlowLite.