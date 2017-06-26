Первый российский автобус-беспилотник запустят во Владивостоке
26 июня 2017, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]
Первые испытания отечественного беспилотного автобуса под названием "MatrЁshka" пройдут во Владивостоке, в кампусе Дальневосточного федерального университета и закрытых площадках Сколково, ученые которого и разработали новинку.
Место испытаний выбрано исходя из того, что в России не разработаны пока нормы для регулирования движения беспилотного транспорта. Подготовка к первому полету пройдет в июле и августе текущего года, а первый автобус без водителя, как ожидается, будет запущен во время третьего Восточного экономического форума в начале сентября.