Первый российский автобус-беспилотник запустят во Владивостоке

Первые испытания отечественного беспилотного автобуса под названием "MatrЁshka" пройдут во Владивостоке, в кампусе Дальневосточного федерального университета и закрытых площадках Сколково, ученые которого и разработали новинку.



Место испытаний выбрано исходя из того, что в России не разработаны пока нормы для регулирования движения беспилотного транспорта. Подготовка к первому полету пройдет в июле и августе текущего года, а первый автобус без водителя, как ожидается, будет запущен во время третьего Восточного экономического форума в начале сентября.



