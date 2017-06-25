Обнаружен более опасный «вирус–вымогатель», схожий с WannaCry

Через две недели после глобальной атаки на сотни тысяч компьютеров по всему миру обнаружился новый, но гораздо более опасный «вирус-вымогатель», похожий на WannaCry.

В частности, атаке нового троянца подверглась техника компании IDT, руководство которой сейчас ведет переговоры с мошенниками. Те также требуют деньги за возврат доступа к личным данным. Однако новый вирус не просто блокировал доступ к данным, но и передавал учетные данные третьим лицам, которые могут быть использованы для последующих атак, отмечают «Вести.ру».