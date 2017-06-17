800 бесплатных приложений Android заражены вирусом Xavier

Эксперты Trend Micro провели исследования приложений и программ для Android на их безопасность. Им удалось обнаружить 800 бесплатных приложений, содержащих вирус, который умудряется обходить все системы безопасности гаджетов.

Вирус Xavier способен устанавливать дополнительное вредоносное ПО, похищать информацию и следить за пользователем. Программа Xavier является рекламной библиотекой, которая интегрируется в бесплатные приложения и собирает доходы от рекламы, которые получают разработчики приложений.

Специалистами было установлено, что больше всего таких зараженных устройств находятся в странах Юго-Восточной Азии, в Европе и США. Но и другим странам также надо уделять больше внимания на обеспечение безопасности.

Загружайте приложения от проверенных разработчиков, читайте обзоры и не разрешайте программам получать лишние данные.