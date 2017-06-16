В Китае презентовали YotaPhone 3 (ФОТО)

Третье поколение смартфона Yota с двумя экранами представлено 16 июня в Харбине (Китай). Презентация нового смартфона прошла на стенде госкорпорации «Ростех» на российско-китайской выставке ЭКСПО.

О презентации нового поколения «Йотафона» сообщает РИА Новости.

В Китае сейчас проходит IV российско-китайская выставка ЭКСПО в рамках которой и была представлена новинка. Производство нового «Йотафона» начнется осенью этого года. Третье поколение смартфонов, как и предыдущее, будет отличаться двумя экранами и выйдет в двух версиях с памятью 64 Гб и 128 Гб. Цена – порядка 350 и 450 долларов соответственно.

Пока нет данных, какими приложениями снабдят русскую версию смартфона, но китайская изобилует новейшими приложениями и современными мессенджерами.







