В Китае презентовали YotaPhone 3 (ФОТО)
16 июня 2017, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
Третье поколение смартфона Yota с двумя экранами представлено 16 июня в Харбине (Китай). Презентация нового смартфона прошла на стенде госкорпорации «Ростех» на российско-китайской выставке ЭКСПО.
О презентации нового поколения «Йотафона» сообщает РИА Новости.
В Китае сейчас проходит IV российско-китайская выставка ЭКСПО в рамках которой и была представлена новинка. Производство нового «Йотафона» начнется осенью этого года. Третье поколение смартфонов, как и предыдущее, будет отличаться двумя экранами и выйдет в двух версиях с памятью 64 Гб и 128 Гб. Цена – порядка 350 и 450 долларов соответственно.
Пока нет данных, какими приложениями снабдят русскую версию смартфона, но китайская изобилует новейшими приложениями и современными мессенджерами.