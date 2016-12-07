Apple проиграла Samsung в суде

Компания Samsung не воровала дизайн у моделей Apple. Таково решение Верховного суда США по патентному спору между компаниями. Иск «яблочников» к корейскому конкуренту на 399 миллионов долларов отклонён.

В первую очередь, предъявляемые с 2011 года претензии касались ключевых элементов дизайна IPhone, якобы повторенные в смартфонах серии Galaxy и некоторых других изделиях южнокорейского гиганта бытовой электроники. Ранее апелляционный суд постановил о правомерности исковых требований, однако все восемь судей Верховного суда единогласно отменили его решение. Как и Apple, Samsung сегодня одна из немногих оставшихся компаний в своей сфере, в принципе занимающихся собственными разработками.

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