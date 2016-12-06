Группам в Одноклассниках теперь можно перевести деньги

Пользователям социальной сети Одноклассники стала доступна функция денежных переводов группе. Перевод можно сделать любой группе: оплатить услуги, предоставляемые сообществом, выразить благодарность и поддержать развитие группы или пожертвовать средства на благотворительность, сообщает пресс-служба OK.RU.



Перевод можно осуществить с помощью линка, появившегося под аватаркой сообщества.

Для подключения сервиса администраторам сообществ необходимо «привязать» номер банковской карты, на которую они бы хотели получать деньги от участников, и пройти СМС-авторизацию. История денежных переводов доступна в разделе “Денежные переводы” в настройках группы. Администратор также может включить уведомления о поступивших денежных переводах на привязанную карту. В будущем планируется ввести возможность переложить оплату комиссии за перевод денег с участников на получателя.

Комиссия при переводе с карт MasterCard и Maestro не взимается.