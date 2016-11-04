Как выяснилось в процессе осмотра «Центра», организованного для журналистов, на данном предприятии уже 7 лет собирают комплектующие, проверяют компоненты системных блоков, готовят новые компьютеры.



Как утверждает директор «Векуса», компания поставляет технику для оборонного комплекса РФ, ведущих конструкторских бюро и других подразделений, работающих на ВПК.

Доля локализации позволяет существенно снизить закупочную цену для заказчиков той техники, которую поставляет предприятие. «Во многом наша техника превосходит зарубежную. Подтверждением этого выступают заключения независимых экспертов, которые тестируют все комплектующие», – добавил директор по развитию.



Он также подчеркнул, что предприятие активно взаимодействует с крупнейшими ВУЗами Санкт-Петербурга – борется за кадровые пополнения российского производства, привлекая на стажировки и обучение студентов старших курсов с перспективой дальнейшего трудоустройства. Кроме того, компания оснащает учебные аудитории отечественной компьютерной техникой.

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