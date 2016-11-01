Мессенджер Одноклассников занял первое место по скачиваниям

«ОК Сообщения», мобильное приложение для мгновенного обмена сообщениями, заняло первое место по скачиваниям бесплатных приложений в iOS в Казахстане, Беларуси, Украине и Молдове. Данные Apple Top Charts и AppAnnie на 1 ноября 2016 года.

«ОК Сообщения» позволяет общаться с друзьями из социальной сети Одноклассники и приглашать в чаты людей из списка контактов в мобильном телефоне.



Приложение поддерживает как индивидуальные, так и групповые чаты. С помощью мессенджера можно обмениваться фотографиями, видео, аудиозаписями, а также gif-файлами. «ОК Сообщения» ориентировано для работы в мобильных сетях, большинство функций работают без подключения к интернету, доступны все переписки и медиа, а сообщения, написанные без доступа к сети, отправляются автоматически. В октябре «живые стикеры» из мессенджера «ОК Сообщения» стали доступны в iMessage.

В результате тестового запуска весной 2016 года в Азербайджане, Армении, Болгарии, Киргизстане, Узбекистане и Туркменистане после установки приложения пользователи в 3-4 раза чаще обмениваются сообщениями, чем в основном клиенте соцсети. Пробный запуск приложения в местах с неравномерным покрытием мобильного интернета и на устройствах разного типа подтвердил, что приложение хорошо работает в условиях слабого подключения.



ОК Сообщения – третье отдельное мобильное приложение социальной сети Одноклассники. В настоящий момент пользователям доступен основной клиент ОК с лентой, играми, видео, контентом групп, денежными переводами и платными сервисами и приложение OK Live для создания прямых трансляций, запущенное 1 июля 2016 года.