Сноуден советует отказаться от нового смарт-мессенджера от Google

Американский информатор, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден призвал не новым смарт-мессенджером от Google - Allo.

Сноудент порекомендовал: "Скачать бесплатно сегодня: Google Mail, Google Maps и Google Surveillance. Теперь и Allo. Не используйте Allo" (Free for download today: Google Mail, Google Maps, and Google Surveillance. That's #Allo. Don't use Allo).

Он не обосновал, почему лучше использовать Tor или Signal, - передает RT. По словам Сноудена, то достаточно сложный вопрос, для которого нет правильного ответа.

